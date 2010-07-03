Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ольгу Волкову с юбилеем. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр отметил вклад Волковой в развитие отечественного театра и кино. "С неподражаемым мастерством Вами создана богатая галерея женских образов, каждый из которых отличает индивидуальность", – обратился Собянин к имениннице. Он подчеркнул, что несколько поколений россиян выросло на "замечательных и душевных фильмах" с участием Волковой.
Ольга Волкова родилась в 1939 году. Окончив актерскую студию при Ленинградском театре юного зрителя, она впоследствии играла на его сцене. За свою долгую карьеру актриса также работала в Академическом театре комедии имени Акимова, Ленинградском академическом театре имени Горького, Большом драматическом театре имени Товстоногова.
На киноэкранах Волкова впервые появилась в 1976 году. Она исполнила роль в фильме "Вдовы". С тех пор актриса снялась более чем в 150 картинах, включая такие знаменитые фильмы, как "Трое в лодке, не считая собаки", "Остров сокровищ", "ТАСС уполномочен заявить", "Вокзал для двоих".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.