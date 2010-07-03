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10:21

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

мэр Москвы Сергей Собянин культура

10:21

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Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ольгу Волкову с юбилеем. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил вклад Волковой в развитие отечественного театра и кино. "С неподражаемым мастерством Вами создана богатая галерея женских образов, каждый из которых отличает индивидуальность", – обратился Собянин к имениннице. Он подчеркнул, что несколько поколений россиян выросло на "замечательных и душевных фильмах" с участием Волковой.

Ольга Волкова родилась в 1939 году. Окончив актерскую студию при Ленинградском театре юного зрителя, она впоследствии играла на его сцене. За свою долгую карьеру актриса также работала в Академическом театре комедии имени Акимова, Ленинградском академическом театре имени Горького, Большом драматическом театре имени Товстоногова.

На киноэкранах Волкова впервые появилась в 1976 году. Она исполнила роль в фильме "Вдовы". С тех пор актриса снялась более чем в 150 картинах, включая такие знаменитые фильмы, как "Трое в лодке, не считая собаки", "Остров сокровищ", "ТАСС уполномочен заявить", "Вокзал для двоих".

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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