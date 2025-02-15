Собянин: пожарно-спасательные вертолеты теперь ремонтируют на базе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарно-спасательные вертолеты начали ремонтировать на собственной базе в Москве, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее все плановые работы с судами городской авиации проводились за пределами города, пояснил мэр. Так, специалисты работали с ними в Ульяновске и Башкирии.

Однако после открытия специализированного цеха Московского авиацентра проводить ремонт стало возможно прямо на аэродроме. Это позволило сократить сроки и снизить стоимость работ более чем в два раза.

На данный момент в цехе работают свыше 90 специалистов. Им было предоставлено современное оборудование, с помощью которого можно выполнять ремонт ключевых узлов и агрегатов, обработку металлов и сварку алюминия.

Вместе с тем в начале 2025 года после полного обновления в строй вернулся Ка-32А, отметил мэр. В настоящий период специалисты цеха ремонтируют и другой вертолет.

Ранее Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. В настоящее время важным приоритетом в работе правительства Москвы остается модернизация спасательных служб, так как это позволяет создавать комфортную и безопасную среду для горожан, подчеркнул мэр.