Собянин выделил 100 млн руб на проведение второго этапа финала WorldSkills Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 100 миллионов рублей на проведение финала межвузовского чемпионата WorldSkills Russia. Мероприятие пройдет в столице в 2022 году. Об этом по итогам заседания президиума правительства города рассказала пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Денежные средства направят на организацию и проведение второго этапа финала V Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Участие в соревнованиях примут сборные высших учебных заведений России.

В пресс-службе отметили, что Москва является активным участником движения WorldSkills. Команда столицы неоднократно получала высокие награды чемпионата.

Так, в 2021 году на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills столичные профессионалы получили шесть медалей. Три из них были высшей пробы. Таким образом, москвичи внесли существенный вклад в победу российской сборной в общекомандном зачете.

