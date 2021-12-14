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Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии промзоны на Бережковской набережной, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Данная территория площадью 26,7 гектара находится в Западном округе столицы в районе Дорогомилово – между Бережковской набережной, ТТК, улицей Потылиха и путями Киевского направления МЖД. На данный момент там расположены склады, офисы, автосервисы, химчистка и некоторые другие организации.

В рамках реорганизации планируется сделать современный квартал жилой и общественно-деловой застройки с объектами социальной сферы, включая школу, детсад и храм, а также парк. Кроме этого, благодаря реорганизации будет создано около 12,5 тысячи рабочих мест.

Предполагаемый объем инвестиций составляет более 150 миллиардов рублей. Реализацию проекта планирует выполнить правообладатель.

Ранее столичные власти приняли решение о комплексном развитии трех городских промзон: Огородный проезд, Теплый стан и Каширское шоссе. В СВАО планируется построить технопарк, производственные комплексы и общественно-деловые объекты, в промзоне на Теплом стане после завершения работ появятся 3,9 тысячи мест приложения труда. А на юге Москвы в промзоне Каширское шоссе реорганизация позволит создать порядка 1,6 тысячи рабочих мест.