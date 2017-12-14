Собянин поблагодарил московских волонтеров за работу

14 декабря, 15:27
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин поблагодарил московских волонтеров и организаторов добровольческого движения за работу на пользу столицы. Церемония награждения прошла на "Креатив-форуме" на территории Цифрового делового пространства.
"Волонтеры Москвы занимаются самыми разными добрыми делами. Они ухаживают за пожилыми и больными людьми, они заботятся о сиротах и детях с особенностями развития, помогают в поисках пропавших граждан. Они заботятся о нашей природе", – сказал мэр.
Собянин добавил, что без волонтеров не проходит ни одно знаковое событие в столице и в стране, например, кубок Конфедераций и Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Он отметил, что столичные власти работают в тесном взаимодействии с волонтерским сообществом, и предложил добровольцам активнее взаимодействовать с общественными организациями. "Было бы здорово, если бы вы по этим направлениям все-таки активнее координировали с другими движениями, и вы тогда бы общались не с одной организацией, а с некой ассоциацией организаций, которая занимается уходом за больными или бездомными", – подчеркнул Собянин.
На встрече мэр обсудил с волонтерами организацию поиска пропавших детей и взаимодействие с правоохранителями.
Он также напомнил, что 2018 год объявлен годом волонтеров и добровольцев.
27 ноября президент Владимир Путин учредил в России День добровольца. Он будет отмечаться 5 декабря.
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