Собянин поблагодарил московских волонтеров за работу

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин поблагодарил московских волонтеров и организаторов добровольческого движения за работу на пользу столицы. Церемония награждения прошла на "Креатив-форуме" на территории Цифрового делового пространства.

"Волонтеры Москвы занимаются самыми разными добрыми делами. Они ухаживают за пожилыми и больными людьми, они заботятся о сиротах и детях с особенностями развития, помогают в поисках пропавших граждан. Они заботятся о нашей природе", – сказал мэр.

Собянин добавил, что без волонтеров не проходит ни одно знаковое событие в столице и в стране, например, кубок Конфедераций и Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Он отметил, что столичные власти работают в тесном взаимодействии с волонтерским сообществом, и предложил добровольцам активнее взаимодействовать с общественными организациями. "Было бы здорово, если бы вы по этим направлениям все-таки активнее координировали с другими движениями, и вы тогда бы общались не с одной организацией, а с некой ассоциацией организаций, которая занимается уходом за больными или бездомными", – подчеркнул Собянин.

На встрече мэр обсудил с волонтерами организацию поиска пропавших детей и взаимодействие с правоохранителями.

Он также напомнил, что 2018 год объявлен годом волонтеров и добровольцев.

27 ноября президент Владимир Путин учредил в России День добровольца. Он будет отмечаться 5 декабря.