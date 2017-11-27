Путин учредил в России День добровольца

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин учредил День добровольца, который будет отмечаться 5 декабря, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить День добровольца (волонтера) и отмечать его 5 декабря", − говорится в указе.
Отмечается, что документ принят, руководствуясь резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 декабря Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.
Ранее Владимир Путин предложил учредить День Географа. Глава государства отмечал, что это позволит подчеркнуть важность профессии. "Ученые-географы, исследователи, путешественники во все времена вносили огромный вклад в укрепление гуманитарных связей. И, конечно, неоценимы их заслуги перед родной страной", – заявил он.
Вместе с тем, Путин рассказал о необходимости пополнить перечень почетных званий в России званием "Заслуженный географ Российской Федерации".
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