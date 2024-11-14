Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл отремонтированный спортивный комплекс, расположенный на Вильнюсской улице в столичном районе Ясенево.

"По новой программе реконструируем старые комплексы. В Ясеневе три комплекса таких на реконструкции, один из первых ваш. Поздравляю с новосельем. Это новое дыхание, новая жизнь этого комплекса. Я думаю, что еще немало чемпионов здесь будет выращено", – заявил мэр.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в здании площадью 3,4 тысячи квадратных метров обустроили большой и малый спортивные залы, а также тренажерное помещение с новым инвентарем. Также в спорткомплексе сделали детский бассейн.

Во время ремонтных работ специалисты обновили инженерные системы комплекса, кровлю, остекление и фасадные панели, а также выполнили отделку внутренних помещений, привели в порядок раздевалки с душевыми и обустроили удобную входную группу с гардеробом и зоной ожидания.

После выполнения работ в спорткомплексе вновь приступили к занятиям по спортивным единоборствам (дзюдо, самбо, каратэ, боксу), гимнастике и плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Первых посетителей в здании приняли уже в ноябре этого года.

Между тем в Хорошёво-Мнёвниках в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) появится крупный спортивный комплекс. Его площадь составит 22,5 тысячи квадратных метров. Для его возведения инвестор получил земельный участок площадью более 2,2 гектара.

В инфраструктуру комплекса войдут 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса.

