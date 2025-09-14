Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города. Об этом мэр столицы написал в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник отметил, что история Луганска содержит много славных страниц: город является родиной первого чугунолитейного завода на юге Российской империи, центром металлургии и паровозостроения, крупным транспортном узлом и первым освобожденным областным центром на Украине в годы Великой Отечественной войны.



"На современном этапе Луганск прошел через огромные испытания, проявил мужество, стойкость и вернулся на Родину – в Россию", – подчеркнул глава города.



Собянин отметил, что с 2022 года столичные специалисты оказывают помощь городу-побратиму в восстановлении жилых домов, больниц и школ, а также в ремонте дорог и мостов. Помимо этого, Москва помогает приводить в порядок инженерно-коммунальную инфраструктуру, а также готовиться к осенне-зимнему периоду.



Вместе с тем столица уделяет большое внимание благоустройству общественного пространства Луганска.

"Наш подарок луганчанам к юбилею города – открытие еще двух обновленных и комфортных парковых территорий: сквера Славы и сквера имени Борцов революции", – добавил Собянин.



По его словам, все это способствует возвращению столицы Луганской Народной Республики к мирной жизни.

"Москва и впредь будет надежным другом и помощником Луганска в реализации его планов развития. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов в созидательном труде", – подчеркнул мэр.

Власти Москвы продолжают активную работу по поддержке Луганска и Донецка. Например, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты работают над многоквартирными домами и соцобъектами. Также перечень работ включает строительство школ, одна из них открылась 1 сентября в Луганске.

В свою очередь, в Донецке продолжается ремонт в одном из образовательных учреждений, подчеркнул градоначальник, добавив, что работы также ведутся в сфере здравоохранения обоих городов.