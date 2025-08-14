Собянин: новое здание школы построили в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Пресненском районе столицы построили новое здание, в котором будут учиться 7–9-е классы "Романовской школы", сообщается в канале Сергея Собянина в MAX.

"Перед проектировщиками стояла сложная задача – создать уютную и функциональную школу на небольшой территории с перепадом высот почти в два метра. Они спроектировали пятиэтажное П-образное здание", – рассказал мэр столицы.

По его словам, высота построенного здания позволила сократить площадь застройки, а его конфигурация – сделать внутренний дворик для отдыха.

При этом глава города отметил, что новый корпус выглядит изящно из-за своего необычного фасада с объемными декоративными элементами и большого числа окон. Здание оборудовано всем, что необходимо для современного школьника, в том числе ИТ-полигоном, медиатекой, спортивным и гимнастическим залами.

Корпус находится в одном из центральных районов столицы. Специалисты благоустроили школу так же, как старые московские дворики, отметил Собянин.

"Здание окружают беседки, живописные площадки с кустарниками и деревьями. На территории есть физкультурно-спортивная зона, площадки для активного и тихого отдыха", – добавил мэр.

Между тем новый образовательный комплекс на 1 000 мест возведут по адресу 2-й Хорошёвский проезд, владение 7/2. Проект будущих корпусов уже согласован.

Комплекс будет состоять из двух корпусов: 3-этажного детского сада на 300 мест и 5-этажной школы на 700 учеников. В детсаду будет 12 групповых ячеек.