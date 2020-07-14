Павильон "Росатом" на ВДНХ планируется достроить в течение года – Собянин

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Павильон государственной корпорации "Росатом", расположенный на ВДНХ, планируют достроить в течение года. Планами по завершению работ поделился Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".
Мэр столицы посетил площадку, где появится павильон. "Я благодарен бывшему руководству и нынешнему руководству, которое продолжает эту идею. Идея уже возрождается – создается уникальный объект. Основные бетонные работы закончены", – сообщил Сергей Собянин. По его словам, в скором времени рабочие перейдут здесь на новые стадии строительства.
"Я думаю, что в течение года этот объект будет закончен", – уточнил глава города. Он также обратил внимание, что на территории ВДНХ действует 13 музейно-выставочных комплексов, продолжается постройка еще одного.
"Мы давно уже договаривались с корпорацией создать здесь павильон "Росатома", который присутствовал исторически всегда на ВДНХ, начиная с 1956 года", – добавил Сергей Собянин.
"Если уж говорить о выставке достижений народного хозяйства, "Росатом" – это наше все, это одно из главных достижений нашей страны за последние десятилетия", – подчеркивает градоначальник.
Ко всему прочему, Сергей Собянин охарактеризовал "Росатом" как одну из ведущих корпораций мира в своей отрасли. При этом появление в столице павильона привлечет внимание москвичей и туристов со всего мира, считает мэр столицы.
Так, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев заметил, что новый объект будет еще и единым цифровым пространством. "Это одновременно и музей, и музей знаний, и музей, в который хочется прийти еще раз", – рассказывает Лихачев.
Ранее стало известно, что экскурсии в музеях на ВДНХ возобновят с 14 июля. В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции.
Кроме того, на ВДНХ нашли историческую вывеску павильона № 8. На фасаде она находилась с момента постройки в 1954 году.
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