Собянин: к железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице проектируют новую автодорогу в ТиНАО к железнодорожной станции Санино перспективного МЦД-4, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, дорога протяженностью около четырех километров пройдет с двух сторон – от Боровского и Зайцевского шоссе и протянется до поселка Кокошкино.



Проект разработают до конца текущего года, а ввести дорогу в эксплуатацию планируется в 2025 году. Специалисты запустят маршруты городского транспорта до остановочного пункта будущего МЦД-4. Как подчеркнул мэр, это сделает дорогу более быстрой и комфортной для жителей сразу нескольких близлежащих населенных пунктов.



В рамках проекта планируется построить новые дороги и пешеходные тротуары, реконструировать существующие улицы, установить наружное освещение и остановочные павильоны. Также возведут здание конечной станции городского транспорта и отстойно-разворотной площадки у железнодорожной платформы. Прилегающую территорию благоустроят.



Всего с 2012 года в ТиНАО построили больше 350 километров автомобильных дорог, а до конца 2024 года в эксплуатацию введут еще 70 километров, пообещал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин поручил генподрядчику ускорить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы. По его словам, реконструкция объекта улучшит транспортную ситуацию на МКАД.

Собянин сообщил о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

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