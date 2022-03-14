Москва получила первые лекарства по офсетным контрактам в рамках политики импортозамещения

Фото: vk.com/mossobyanin

Пациенты столичных больниц начали получать медицинские изделия, произведенные по офсетному контракту. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что офсетный контракт с компанией "Гемамед" был заключен в 2019 году. Инвестор обязался вложить миллиард рублей в создание производства в ОЭЗ "Технополис "Москва", а город взамен будет покупать продукцию и комплектующие в течение восьми лет.

"На сегодня Москва заключила пять офсетных контрактов, в основном с медицинскими компаниями. Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний", – добавил Собянин.

Ранее мэр рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.

