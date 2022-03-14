Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

13:15

Москва получила первые лекарства по офсетным контрактам в рамках политики импортозамещения

мэр Москвымедицинагород

Фото: vk.com/mossobyanin

Пациенты столичных больниц начали получать медицинские изделия, произведенные по офсетному контракту. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Он уточнил, что офсетный контракт с компанией "Гемамед" был заключен в 2019 году. Инвестор обязался вложить миллиард рублей в создание производства в ОЭЗ "Технополис "Москва", а город взамен будет покупать продукцию и комплектующие в течение восьми лет.

"На сегодня Москва заключила пять офсетных контрактов, в основном с медицинскими компаниями. Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний", – добавил Собянин.

Ранее мэр рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.

Московским предпринимателям помогут сориентироваться в условиях санкций

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать