Москва получила первые лекарства по офсетным контрактам в рамках политики импортозамещения

13:15
Фото: vk.com/mossobyanin
Пациенты столичных больниц начали получать медицинские изделия, произведенные по офсетному контракту. Об этом на странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Он уточнил, что офсетный контракт с компанией "Гемамед" был заключен в 2019 году. Инвестор обязался вложить миллиард рублей в создание производства в ОЭЗ "Технополис "Москва", а город взамен будет покупать продукцию и комплектующие в течение восьми лет.
"На сегодня Москва заключила пять офсетных контрактов, в основном с медицинскими компаниями. Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний", – добавил Собянин.
Ранее мэр рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.
Московским предпринимателям помогут сориентироваться в условиях санкций
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