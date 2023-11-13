Собянин назвал срок завершения строительства новых корпусов онкобольницы № 62 в "Сколкове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62 планируется открыть в 2025 году. Об этом Сергей Собянин заявил во время осмотра объекта.

Корпус расположен на территории инновационного центра "Сколково".

"В 62-й больнице на встрече с коллективом мы пообещали построить абсолютно новую, с нуля больницу в "Сколкове", потому что на действующей площадке здания морально устарели, площадка сама не позволяет проводить какую-то масштабную реконструкцию", – поделился мэр.

Он добавил, что на данный момент здание построили на 60%, также началось строительство вспомогательного корпуса. По его мнению, к 2025 году корпуса будут запущены одновременно, поэтому больница и ее коллектив должны будут к этому моменту переехать в новое здание.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что новый комплекс будет состоять из двух современных корпусов: амбулаторно-стационарный на 525 коек и операционно-реанимационный на 26 коек. Их общая площадь составит более 60 тысяч квадратных метров.

Планируется, что в амбулаторно-стационарном корпусе разместят в том числе отделения радиотерапии, ультразвуковой и лучевой диагностики, центр опухолей костей и мягких тканей, дневной стационар химиотерапии. Здесь появится новейшая медтехника, включая пять компьютерных и два магнитно-резонансных томографов, УЗИ-аппараты, ангиограф, два рентген-комплекса, маммографы и оборудование для функциональной диагностики.

Между тем в операционно-реанимационном корпусе по плану будет отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок на 18 операционных, стационар кратковременного пребывания с двумя малыми операционными, лаборатории патоморфологии, онкогенетики и онкоцитологии, аптека.

МГОБ № 62 – одна из ведущих онкологических клиник столицы, ее специалисты накопили уникальный опыт в лечении злокачественных новообразований. Это также один из пяти многопрофильных онкологических центров, созданных в рамках внедрения нового стандарта онкологической помощи.

Ранее Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что за четыре года реализации проекта по борьбе с онкозаболеваниями специалисты смогли показать прорывные результаты и положительную динамику. По его информации, смертность от новообразований за это время снизилась на 5,6%.

Новости часа: Собянин рассказал о новом препарате против онкологии