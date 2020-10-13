Собянин утвердил меры поддержки развития территорий за пределами ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Развитие территории города за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) теперь будет регламентироваться введенными мерами поддержки. Их определил Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП), направленные на развитие города за пределами ТТК, будет поддерживать правительство Москвы. Для этого сформирована новая шкала ставок арендной платы за земельные участки, предоставленные для реализации МаИП. К ним не относятся жилые дома и гостиницы.

Отмечается, что за первый год срока аренды земельного участка ставка арендной платы составит сумму стандартной ставки арендной платы и еще 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка (ранее доплата могла составлять 100 процентов). При этом в последующие года ставка арендной платы будет повышаться, начиная от 1,5 процента.

Также нововведением предусматривается продление договора аренды земли, если строительство МаИП превышает 1 миллион квадратных метров, до 10 лет. В этом случае должны соблюдаться определенные условия арендной платы.

Регламентируются и ставки за аренду в период строительства. Так, в первый и второй годы работ арендная плата будет начисляться в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости, за третий год – 3 процентов, за четвертый – 5 процентов, за пятый – 7 процентов, за шестой – 8 процентов, за седьмой и последующие – 10 процентов.

Отмечается, что такие меры позволят привлечь инвестиции.

"И создать дополнительные гарантии для реализации крупных проектов, направленных на развитие инфраструктуры городских территорий, расположенных за пределами ТТК, увеличение количества рабочих мест в нецентральных районах, создание новых точек притяжения местных жителей, создание новых спортивных, социальных, культурных объектов за пределами ТТК, снижение маятниковой миграции и улучшение экологической обстановки", – сказано в сообщении.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов 177 нежилых помещений.

К нежилым помещениям в домах относятся чердаки и подвалы. В них, помимо инженерных коммуникаций, могут быть расположены места для консьержей, хранения вещей, в том числе велосипедов и детских колясок.