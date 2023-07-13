Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что новый павильон "Атом" на ВДНХ откроется в ноябре.

"Он станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире, рассказывающим об истории и новейших достижениях атомной отрасли, а также культурно-образовательной площадкой", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что экспозицию павильона разделили на следующие зоны: "Советский атомный проект", "Время первых", "Современная атомная промышленность". Помимо этого, для детей на этаже "Атомариум" будут проводить лабораторные эксперименты и опыты.

Собянин подчеркнул, что "Атом" является уникальным объектом архитектуры, в котором 4 надземных и 3 подземных этажа. Благодаря стеклянному фасаду здание обретет большую витрину для инсталляций.

По словам мэра, площадь центра составляет порядка 25 тысяч квадратных метров. В здании одновременно могут находиться до 2,1 тысячи посетителей. В павильоне планируется проводить выставки, лекции и деловые встречи.

Кроме того, на крыше центра создадут ресторан с витражным остеклением и террасой. Оттуда гостям будет доступен панорамный вид на главную аллею ВДНХ.

В настоящее время идет к завершению строительство павильона "Атом", заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что семь новых резидентов запустят тестирование собственных решений на базе 5G-демоцентра в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Они занимаются разработкой проектов, которые основываются на искусственном интеллекте, дополненной и виртуальной реальности.

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