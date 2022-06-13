Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро – Собянин

16:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Троицкая линия метро после завершения строительных работ станет одним из самых больших радиусов столичной подземки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Новая Троицкая линия длиной 40 километров уже получила реальные очертания. Она <...> пройдет через Южный, Юго-Западный округа и ТиНАО. Можно будет делать пересадки на МЦК и четыре линии метро", – написал он в своем телеграм-канале.
Градоначальник напомнил, что недавно завершилась проходка всех тоннелей на участке от станции "Новаторская" до "Бачуринской". Сейчас там идет непосредственно строительство шести станций: уже вынесены коммуникации, в скором времени начнутся монолитные работы.
Кроме того, в настоящее время специалисты ведут проходку тоннелей на участке от "Академической" до "Новаторской". Продолжается подготовка к строительству станций "ЗИЛ", "Крымская" и "Академическая".
Ранее стало известно о завершении проходки первого тоннеля Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково. Работы велись на глубине до 16,5 метра под автомобильными дорогами и жилыми домами в ТиНАО. Длина тоннеля составила чуть более километра. Соседний тоннель на сегодняшний день пройден примерно на треть.
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