Медики столицы обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные медики были обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

"Москва, развернув мощную госпитальную сеть, оказывает помощь без исключения всем, кто попал в такую ситуацию. Реанимационных коек в достаточный степени, аппаратов ИВЛ в достаточной степени, полностью обеспечены медики самыми современными препаратами в этой области", – сообщил глава города.

По словам Сергея Собянина, вирус довольно опасен и провоцирует у пациентов хронические заболевания.

В частности, мэр Москвы подчеркивает, что надо не только вылечить людей, но и не допустить тяжелого состояния. "Те пациенты, а их десятки, десятки тысяч, около 200 тысяч, которые мы наблюдаем и лечим в случае специфических симптомов – подавляющее число не превращается в тяжелых больных", – обращает внимание Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что благодаря усилиям медицинских специалистов удалось спасти 65 тысяч человек, поступивших в учреждения для лечения COVID-19. "Я очень благодарен медикам – врачам, медсестрам, которые сделали все, чтобы спасти людей", – отметил Сергей Собянин.

Ранее говорилось, что более 2,7 тысячи пациентов с COVID-19 скончалось в мае в Москве. Собянин отметил, что из 200 тысяч человек, в настоящий момент находящиеся на лечении, большинство не доходят до тяжелой формы протекания болезни.