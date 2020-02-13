Собянин рассказал о ходе реализации программы "Мой район" в Куркине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин обсудил с главой управы столичного района Куркино Денисом Таракановым ход реализации программы "Мой район", передает Агентство "Москва".

"Приняли в рамках "Моего района" большую программу благоустройства, в прошлом году достаточно много объектов было сделано. Насколько я помню, три парка мы закончили в Куркине. Какие планы на этот год?" – сказал Собянин, обращаясь к Тараканову.

Тараканов рассказал, что в плане по благоустройству территории пять объектов. По его словам, эти бульварные зоны будут делаться силами департамента природопользования.

"Они были уже в плане, разработаны заранее, согласованы с жителями и советом депутатов. Помимо этого, в плановом режиме мы ведем программу благоустройства дворовых территорий", – сказал Тараканов.

Собянин попросил доложить, как исполнено поручение об установке в районе камер видеонаблюдения и организации освещения на выезде на МКАД. Тараканов в свою очередь сообщил, что оба поручения выполнены.

"За прошедший год установлено более 130 камер видеонаблюдения", – уточнил он.

Также глава управы рассказал, что в районе обустраивают фестивальную площадку, которую оформят в японском стиле.

Мэр попросил доложить о ходе строительства ФОКа, о котором просили местные жители.

"Основные работы были завершены в конце 2019 года. Сейчас уже ведется оснащение ФОКа специализированным спортивным оборудованием для того, чтобы подготовить для приема посетителей", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего в этом районе обустроили 150 парковочных мест, озеленили три двора и две школьные территории, благоустроили 19 дворов, отремонтировали 67 подъездов.

Кроме того, Собянин осмотрел ход строительства начальной школы с детским садом, которую откроют в Куркине в сентябре 2020 года. Планируется, что в трехэтажном здании разместятся классы начальной школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 мест. При этом разделение мест на школьные и дошкольные является примерным. Это будет здание-трансформер. В зависимости от потребности в нем можно разместить либо начальную школу, либо детский сад, либо совмещать обе функции.

В новом здании создадут максимально комфортные условия для сотрудников и учащихся, включая маломобильных детей. Здание оснастят современными инженерными системами, мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием для ведения учебного процесса.

На прилегающей к зданию территории оборудуют детские и спортивные площадки. Также специалисты установят теневые навесы, малые архитектурные формы, территорию благоустроят.

