Парковки и зеленые территории: как благоустроят столичные дворы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Голосование по вопросу благоустройства дворов прошло в "Активном гражданине". Его участниками стали 211 741 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Больше всего горожан проголосовало за увеличение числа парковочных мест – 20,21 процента. 17,29 процента высказались за создание новых зеленых территорий и мест для тихого отдыха.

Обустроить новые и благоустроить существующие детские площадки хотят 15,12 процента респондентов. 12,02 поддержали аналогичную инициативу касательно спортплощадок.

Порядка 10 процентов хотели бы, чтобы было улучшено освещение и появились площадки для выгула домашних питомцев. Озвучивались и свои идеи: например, установка крытых велопарковок и увеличение количества урн.

Голосование проводилось в рамках подготовки программы благоустройства дворов на 2020 год. Ожидается, что в этом году в столице благоустроят 45 улиц и 183 парка. В частности, это лесопарк "Кусково" и парк Северного речного вокзала.

В рамках программы "Мой район" ожидается благоустройство общественного пространства на Сыромятнической набережной, озелененной территории у Новоспасского пруда, сквера у кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт, парка Плющево и других. Всего это затронет 385 объектов образования.

За 2019 год в Москве благоустроили более 200 общественных пространств и порядка 2,5 тысячи дворов. В порядок привели 126 парковых территорий районного масштаба. Среди крупных реализованных проектов – новый парк на набережной Москвы-реки в Капотне. Новые зеленые зоны для отдыха открыли в Куркине, Лефортове, Бибириве и других районах.