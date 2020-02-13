Собянин поздравил с днем рождения Татьяну Тарасову

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Поздравительное сообщение опубликовано на странице мэра в Instagram.

"С днем рождения, наша легенда, великий тренер Татьяна Анатольевна! Вы стали второй мамой для своих чемпионов", – написал Собянин.

Он добавил, что во многом именно благодаря Тарасовой фигурное катание стало не только спортом, но и высоким искусством. Мэр города пожелал тренеру здоровья и позитивных эмоций.

Татьяна Тарасова родилась в 1947 году. В 1964–1966 годах фигуристка успешно выступала в паре с Георгием Проскуриным. Одержала победу в зимней Универсиаде в 1966 году.

Тренерской работой Тарасова занялась в 1967 году. Она воспитала олимпийских чемпионов и более 40 победителей крупнейших мировых соревнований.

