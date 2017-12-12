Собянин назвал участие Путина в выборах президента самым ожидаемым событием года

12 декабря, 17:16
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин назвал самым ожидаемым политическим событием года решение Владимира Путина баллотироваться в президенты. Об этом он заявил на конференции московского отделения "Единой России", сообщает Агентство "Москва"
"Самым ожидаемым политическим событием этого года я считаю согласие Владимира Владимировича Путина баллотироваться в президенты нашей страны. Считаю, что нашей стране и Москве очень повезло, что у руля страны стоит такой человек", – сказал мэр.
Он вспомнил время, когда Путин впервые возглавил страну. "Мы сегодня мечтаем о том, чтобы наша страна была лучшей в мире, соответствовала мировым стандартам. А в то время мы мечтали о том, чтобы вообще сохранить нашу страну", – добавил он.
Путин объявил о своем участии в президентских выборах в среду, 6 ноября, на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит Россию в четвертый раз. Президент пока не уточнял, как именно он будет выдвигаться: от партии или как самовыдвиженец.
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