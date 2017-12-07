Путин пока не говорил, будет ли он выдвигаться в президенты от партии – Песков

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Владимир Путин пока не говорил, будет он выдвигаться в президенты РФ от партии или как самовыдвиженец. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться – от партии или это самовыдвижение", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что президент сам сообщит о своем решении.

Путин объявил о своем участии в выборах президента РФ в среду, 6 ноября. Это произошло на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

В случае победы Путин, которому 7 октября исполнилось 65 лет, возглавит страну в четвертый раз.