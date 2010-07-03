Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин ответит на вопросы жителей столицы в ходе прямой трансляции на телеканале ТВЦ, которая пройдет 11 декабря в 20:00.

Задать свои вопросы горожане могут с помощью специальной формы, размещенной на портале мэра и правительства Москвы. При заполнении формы необходимо указать имя, адрес электронной почты и тему вопроса. Кроме того, москвичи могут отправить и видеовопрос.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для развития города властям приходится иногда принимать непопулярные решения. При благоустройстве неоднозначно сообществом воспринимались инициативы убрать рекламу и привести в порядок вывески на улицах, отремонтировать фасады и спрятать провода под землю.

"Перекрыть движение в центре города – это конфликт. Создать систему платной парковки – это суперконфликт. Ты постоянно сталкиваешься с конфликтными ситуациями и думаешь, когда же это закончится, когда люди скажут: "Вау! В принципе неплохо", – отметил мэр.

