Собянин поздравил московских школьников с серебром на Всемирной олимпиаде роботов

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Сергей Собянин поздравил столичных школьников, которые заняли второе место на Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии.

"Московские школьники взяли серебро на Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии. Молодцы! Вообще с радостью наблюдаю за успехами наших ребят в технических дисциплинах. Мы уделяем много внимания IT-технологиям в образовании, и это дает результат", – написал мэр на своей страничке в Instagram. Собянин пожелал ребятам успехов и новых достижений.

Во Всемирной олимпиаде роботов (World Robot Olympiad, WRO) участие могли принять школьники в возрасте от 10 лет до 21 года. Первый фестиваль прошел в 2004 году в Сингапуре. На сегодняшний день в нем участвуют более 1,5 тысячи учащихся из 54 стран.

Ранее сообщалось, что московская школьница стала триумфатором Международной астрономической олимпиады. Состязание прошло в период с 20 по 26 октября в румынском городе Пьятра-Нямц.

Золотой медали удостоилась ученица 11-го класса образовательного комплекса № 1557. Еще четыре участника из столицы завоевали серебряные медали. Соревнование проходило в три тура: теоретический, наблюдательный и практический.

