Московские школьники смогут посетить более 80 дополнительных занятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Субботы московского школьника" смогут посетить свыше 80 дополнительных занятий в вузах 21 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В столичных вузах школьники научаться фотографировать, запатентуют изобретения, протестируют обучающие приложения, а также встретятся с известными футболистами и научатся делать косметику.

Занятия пройдут в Московском государственном университете имени Баумана, Российском государственном геологоразведочном университет имени Серго Орджоникидзе, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Московском педагогическом государственном университете, Центре педагогического мастерства на улице Хамовнический Вал и в других учреждениях.

Узнать подробную информацию о местах проведения лекций и мастер-классов, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

Ранее сообщалось, что на мероприятии "Субботы московского школьника" робот "Вольт" расскажет школьникам о поведении на дорогах и в транспорте. Он разговаривает голосом одного из самых известных актеров дубляжа Петра Гланца, который озвучил Дэдпула. Занятия будут проходить в игровой, интерактивной форме.

Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году. Столичных школьников знакомят с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний. Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов.

