Робот "Вольт" расскажет школьникам о поведении на дорогах и в транспорте

09:32
09:32
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты разработали авторское занятие по правилам дорожного движения, которое будет проходить в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД). Павильон присоединился к проекту "Субботы московского школьника", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
По словам директора ГБУ "МосТрансПроект" Александра Полякова, чтобы привлечь внимание детей, был придуман необычный лектор – голографический робот-трансформер "Вольт".
"Он разговаривает голосом одного из самых известных актеров дубляжа Петра Гланца, который озвучил Дэдпула. "Вольт" наглядно и доступно расскажет ребятам, как безопасно добраться из школы до дома пешком и на общественном транспорте", – приводятся в сообщении слова Полякова.
Как отмечается, в рамках проекта "Субботы московского школьника" в павильоне МЦД запускаются "Транспортные субботы".
"Это уникальный образовательный проект для студентов и школьников, которым интересна тема городского современного транспорта, его история и перспективы. Каждое интерактивное занятие разработано для учеников определенного возраста, проект рассчитан на один год, за это время школьники смогут посетить более 20 уроков", – приводятся сообщении слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.
По его словам, занятия будут проходить в игровой, интерактивной форме.
Первое вводное занятие состоится в субботу, 14 сентября, в 12:00. Школьникам расскажут о правилах дорожного движения, о дорожных знаках и современных транспортных профессиях.
Зарегистрироваться на бесплатное занятие можно на сайте www.transport.educom.ru.
Ранее сообщалось, что кроме экскурсий, в павильоне проводят культурные и образовательные городские акции, а также лекции представителей транспортной отрасли. Вместе с тем в павильоне МЦД можно увидеть полноразмерный макет современного поезда "Иволга" – в нем можно ознакомиться с работой сервисов нового подвижного состава и прокатиться по участкам первых двух диаметров при помощи очков виртуальной реальности.
Павильон работает ежедневно с 9:00 до 21:00, вход свободный. Записаться на экскурсию можно бесплатно на сайте "Экскурсии в метро".
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