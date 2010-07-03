Более 110 тысяч человек посетили павильон МЦД с момента его открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала посетили более 110 тысяч человек с момента его открытия в декабре прошлого года, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По сравнению с первыми днями работы, ежедневное число гостей выросло почти в два раза. С момента открытия здесь прошло 350 групповых и индивидуальных экскурсий и было организовано более 50 мероприятий", – сказал Ликсутов Агентству "Москва".

Он отметил, что в павильоне МЦД постоянно проходят городские культурные и образовательные мероприятия.

"Интерес к павильону МЦД проявляют и туристы, в том числе иностранные. За более чем семь месяцев работы в павильоне побывали гости из Японии, Германии, Нигерии, Египта, Венгрии, Швейцарии, Перу, Кореи, Алжира и других стран", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что кроме экскурсий, в павильоне проводят культурные и образовательные городские акции, а также лекции представителей транспортной отрасли. Вместе с тем в павильоне МЦД можно увидеть полноразмерный макет современного поезда "Иволга" – в нем можно ознакомиться с работой сервисов нового подвижного состава и прокатиться по участкам первых двух диаметров при помощи очков виртуальной реальности.

Павильон работает ежедневно с 9:00 до 21:00, вход свободный. Записаться на экскурсию можно бесплатно на сайте "Экскурсии в метро".