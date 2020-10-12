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14:19

Собянин оценил ход строительства офисного парка Comcity в ТиНАО

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Сергей Собянин посетил стройплощадку офисного парка Comcity в поселении Московский у деревни Румянцево в ТиНАО, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

По словам градоначальника, проект сочетает в себе сразу несколько современных тенденций.

"Здесь, в Comcity, на этой площадке мы видим один из образцов того, как надо вкладывать инвестиции: первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты соцкультбыта, жилье. Все это по большому счету город в городе", – заявил Собянин.

В рамках проекта планируется возвести 288 тысяч квадратных метров офисных помещений класса "А", а также торговые галереи и объекты гостиничного размещения. Помимо этого, рядом с офисным парком возведут жилой комплекс Homecity, рассчитанный на 1,5 тысячи квартир.

Инфраструктуру района дополнят учреждения социальной сферы – школа на 350 учеников, детский сад на 150 мест, поликлиника, а также торговые точки и заведения услуг.

По словам мэра Москвы, в развитие ТиНАО сейчас вложено уже 2 триллиона бюджетных и частных средств. Ожидается, что проекты Comcity и Homecity предложат горожанам более 16 тысяч рабочих мест и жилье на 2 тысячи человек.

В пресс-службе мэра уточнили, что первая очередь офисного парка Comcity была введена в эксплуатацию в 2014 году. Площадь участка составила 185 тысяч квадратных метров.

На минувшей неделе Сергей Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на западном участке Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Градоначальник обратил внимание на то, что проект позволит улучшить транспортную доступность сразу трех районов города.

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