Собянин сообщил о старте с 8 июня конкурса грантов для социально ориентированных НКО

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Ежегодный конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) начнется в Москве 8 июня, заявил Сергей Собянин.

"В Москве около 30 тысяч некоммерческих организаций, больше 10 тысяч из них помогают нам решать социальные вопросы – заботятся о многодетных семьях и пожилых людях, занимаются благотворительностью и волонтерством, развивают таланты одаренной молодежи", – написал он в своем телеграм-канале.

Столичные власти оказывают таким организациям поддержку в виде льгот, субсидий, грантов на развитие проектов.

Мэр отметил, что в этом году конкурс отмечает 20-летие. По его словам, порядка 3 тысяч социальных инициатив получили поддержку за это время, в них приняли участие свыше 8,5 миллиона москвичей.

Уточняется, что на сайте грантымэра.душевная.москва представлены номинации и требования к участникам конкурса, заявки будут приниматься по 8 июля.

Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы.

Столичные кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей, продвижение отечественных картин в прокате. Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.

По 10 миллионов рублей получат первые пять студий, которые проведут съемки своих проектов на базе кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО. В настоящее время завершаются работы по его созданию, пока что идет благоустройство, а затем начнется возведение натурных площадок для съемок.