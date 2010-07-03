Собянин поздравил победителей конкурса "Московская весна a cappella"

Сергей Собянин поздравил победителей фестиваля "Московская весна a cappella" и пригласил москвичей посетить площадки фестиваля в его заключительный день. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
"Поздравляю московский коллектив Spokane's girls с первым местом в номинации "Большие вокальные группы", − подчеркнул Собянин.
Всех, кто не смог побывать на гала-концерте, приглашаю сегодня на площадки "Московской весны". В заключительный день фестиваля участники конкурса выступят еще раз. pic.twitter.com/DRflAob4sx
Мэр также передал поздравления обладателям Гран-при фестиваля. Ими стали группы Six Appeal из США и ONAIR из Германии. "Всех, кто не смог побывать на гала-концерте, приглашаю сегодня на площадки "Московской весны", − добавил Собянин, пояснив, что там участники фестиваля выступят еще раз.
Фестиваль "Московская весна a cappella" стартовал 1 мая. В нем приняли участие более 50 коллективов из разных стран. Конкурсная программа завершилась 10 мая. Субботу 11 мая, объявили днем мюзиклов, а 12 мая, в заключительный день фестиваля, на центральных площадках столицы проходят выступления победителей и призеров.
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