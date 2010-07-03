Установлен прожиточный минимум в Москве за IV квартал 2018 года

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Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в столице за IV квартал 2018 года. Документ размещен на портале мэра и правительства Москвы.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения установлена в размере 16 тысяч 87 рубля. Для трудоспособного населения она составляет 18 тысяч 376 рублей, для пенсионеров – 11 тысяч 424 рубля, для детей – 13 тысяч 747 рублей.

До установления величины прожиточного минимума в Москве за I квартал 2019 года в столице применяется величина прожиточного минимума в городе за II квартал 2018 года.

Ранее сообщалось, что малообеспеченные пенсионеры смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума. Для этого сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера.