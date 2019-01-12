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16:38

Парков в ТиНАО станет больше в пять раз к 2035 году

мэр Москвы Сергей Собянин парки город благоустройство

16:38

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Число парков в Троицком и Новомосковском административных округах столицы к 2035 году увеличится в пять раз, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти разрабатывают программу по созданию комфортной городской среды в ТиНАО. Всего в двух округах станет 90 парков, написал мэр в микроблоге в Twitter.

Глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин ранее отметил, что в ТиНАО сделают три горнолыжных склона. Один уже строят, два других проектируют.

С момента присоединения на новых территориях появилось 17 маленьких и больших парков. Они находятся в Московском, Коммунарке, Первомайском, Ватутинках и во Внукове.

мэр Москвы Сергей Собянин парки город благоустройство

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