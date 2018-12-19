Горнолыжные склоны появятся в ТиНАО

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На территории ТиНАО появятся три горнолыжных склона. Строительство одного из них уже ведется, рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Мы планируем сделать три горнолыжных склона. Один уже строит компания "101", и два мы сейчас проектируем", – цитирует Жидкина Агентство "Москва".

По словам главы департамента, уже утвержден проект планировки горнолыжного склона в Красной Пахре. Он расположится на городской земле.

Жидкин рассказал, что дефицита с землей не будет. Ее будут брать со строящихся дорог, поэтому ее даже не придется никуда возить.

Глава департамента напомнил, что с момента присоединения на новых территориях появилось 17 маленьких и больших парков. Они расположены в Московском, Коммунарке, Первомайском, Ватутинках и во Внуково.

Ранее замначальника объединения административно-технических инспекций Москвы Леонид Бородулин рассказал, что в столице в зимний период заработают более 3,8 тысячи объектов зимнего отдыха.

В их число входят 1 378 открытых катков, 283 лыжных трасс и горнолыжных спусков, а также 224 снежных горок для детей.