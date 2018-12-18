В Москве обустроят более 200 снежных горок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3,8 тысячи объектов зимнего отдыха заработают в столице в зимний период, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замначальника объединения административно-технических инспекций Москвы Леонида Бородулина.

В эту цифру входят 1 378 открытых катков, 283 лыжных трасс и горнолыжных спусков, а также 224 снежных горок для детей. Все 130 катков с искусственным льдом уже залиты.

Также в столице залито 1 248 катков с естественным льдом. Осталось нарастить лед на таких катках, как хоккейные коробки во дворе.

С 5 декабря выявлено 44 нарушения, основные из них – повреждения сетки или неработающее освещение.

В 16 парках Москвы открылись бесплатные горки. Покататься на санках, тюбингах и ледянках можно в ландшафтном парке "Митино", Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском, Гончаровском, парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Царицыно" и других.

В 15 парках города начали работать школы фигурного катания. Занятия под руководством профессиональных тренеров пока можно посетить в девяти парках. Среди них Гончаровский, "Дубки" и Парк Горького.

Открытие школ фигурного катания ожидается еще в шести парках Москвы. Они должны заработать до конца декабря.

Кроме того, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичи смогут посетить мастер-классы по керлингу, которые бесплатно проведут победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Дорожки для игры сможет забронировать любой желающий. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте.