Собянин рассказал о проведении добровольного квалификационного экзамена в 2021 году

11 ноября, 19:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подвел итоги добровольного квалификационного экзамена в 2021 году. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В этом году добровольный квалификационный экзамен сдавали почти 23 тысячи бакалавров, магистров и выпускников вузов. Рекордный результат за все пять лет проекта", – подчеркнул градоначальник.
В нынешнем году в аттестации участвовали более 15 тысяч студентов и выпускников из Москвы, еще 7 тысяч представляли регионы РФ. Экзамен проводился по 60 профессиям.
По словам Собянина, лучшие результаты показали будущие фармацевты, социологи и финансовые консультанты.
Победителям конкурсного отбора предложат стажировку или постоянное трудоустройство в компаниях – партнерах проекта. Программу поддержали 106 работодателей.
В сентябре сервис по трудоустройству "Работа.ру" представил результаты исследования по теме наиболее высокооплачиваемых профессий на удаленке. В лидерах – вакансия по поиску разработчика, использующего язык программирования Golang.
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