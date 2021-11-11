Собянин рассказал о проведении добровольного квалификационного экзамена в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подвел итоги добровольного квалификационного экзамена в 2021 году. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В этом году добровольный квалификационный экзамен сдавали почти 23 тысячи бакалавров, магистров и выпускников вузов. Рекордный результат за все пять лет проекта", – подчеркнул градоначальник.

В нынешнем году в аттестации участвовали более 15 тысяч студентов и выпускников из Москвы, еще 7 тысяч представляли регионы РФ. Экзамен проводился по 60 профессиям.

По словам Собянина, лучшие результаты показали будущие фармацевты, социологи и финансовые консультанты.

Победителям конкурсного отбора предложат стажировку или постоянное трудоустройство в компаниях – партнерах проекта. Программу поддержали 106 работодателей.

В сентябре сервис по трудоустройству "Работа.ру" представил результаты исследования по теме наиболее высокооплачиваемых профессий на удаленке. В лидерах – вакансия по поиску разработчика, использующего язык программирования Golang.