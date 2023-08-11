Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро "Парк Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории вокруг станции метро "Парк Победы". Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Сейчас идет обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу", – сообщил градоначальник.

Собянин поделился, что технологическая часть будет закончена в сентябре. По его словам, на площадке для стоянки электробусов уже была переустроена теплосеть и благоустроена территория.

Мэр Москвы сообщил, что начало улицы Барклая также будет реконструировано. На пересечении с улицами Неверовского и Генерала Ермолова будут построены съезды, а также обновлены инженерные коммуникации и электрические сети, установлены светофоры и освещение.

Ранее стало известно, что на проспекте Буденного в столичном районе Соколиная Гора построят моторостроительный комплекс. Предполагается, что он станет одним из крупнейших центров двигателестроения в РФ. Площадь предприятия составит 77 тысяч квадратных метров, там организуют порядка 13 тысяч новых рабочих мест.



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