В московских технопарках работают почти 50 тысяч человек – Собянин

10 декабря 2018, 19:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил, что в московских технопарках работают почти 50 тысяч человек. Эти работники занимаются в основном инновациями. Об этом он заявил на встрече с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса.
Мэр также рассказал, что в последнее время меняется состав резидентов технопарков.
"Сегодня это технопарки бизнеса, которому мы помогаем. Объем этой помощи составляет порядка четверти всех налоговых платежей компаний. Помогаем в развитии и промышленных комплексов", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
В середине ноября в Барселоне прошел форум Smart City Expo World Congress 2018, посвященный развитию технологий и созданию "умных городов". Москва представила на мероприятии четыре городских программы: портал iMoscow, электронный каталог экспортной продукции столицы, проект "Сделано в Москве" и онлайн-гид по лучшим продуктам московских ИТ-компаний.
В ноябре Сергей Собянин пообещал увеличить финансовую поддержку столичных технопарков.
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