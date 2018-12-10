В московских технопарках работают почти 50 тысяч человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что в московских технопарках работают почти 50 тысяч человек. Эти работники занимаются в основном инновациями. Об этом он заявил на встрече с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса.

Мэр также рассказал, что в последнее время меняется состав резидентов технопарков.

"Сегодня это технопарки бизнеса, которому мы помогаем. Объем этой помощи составляет порядка четверти всех налоговых платежей компаний. Помогаем в развитии и промышленных комплексов", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

В середине ноября в Барселоне прошел форум Smart City Expo World Congress 2018, посвященный развитию технологий и созданию "умных городов". Москва представила на мероприятии четыре городских программы: портал iMoscow, электронный каталог экспортной продукции столицы, проект "Сделано в Москве" и онлайн-гид по лучшим продуктам московских ИТ-компаний.

В ноябре Сергей Собянин пообещал увеличить финансовую поддержку столичных технопарков.