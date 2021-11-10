Собянин присвоил статус промкомплекса московскому хлебозаводу "Фацер"

18:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин присвоил столичному хлебозаводу "Фацер" статус промышленного комплекса. Таким образом, региональная часть налога на прибыль для предприятия теперь снижена со стандартных 17 до 13,5%, что позволит ему ежегодно экономить до 24 миллионов рублей и направлять их на модернизацию производства.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что предприятие, построенное в 1936 году, расположено по адресу Звездный бульвар, дом 23. В 2005 году его контрольный пакет акций перешел финской компании "Фацер".
Ежегодно хлебозавод производит 144 тонны хлебобулочных изделий и замороженных продуктов, в частности тесто и пиццу под брендами Fazer и "Хлебный дом". Кроме того, предприятие обеспечивает рабочими местами порядка 705 человек.
В конце августа мэр Москвы присвоил статус промышленного комплекса Центру инновационных технологий в ортопедии. Он является одним из крупнейших российских производителей медицинской техники, выпускает эндопротезы, бандажи, туторы и ортопедические приспособления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: