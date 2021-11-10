Собянин присвоил статус промкомплекса московскому хлебозаводу "Фацер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин присвоил столичному хлебозаводу "Фацер" статус промышленного комплекса. Таким образом, региональная часть налога на прибыль для предприятия теперь снижена со стандартных 17 до 13,5%, что позволит ему ежегодно экономить до 24 миллионов рублей и направлять их на модернизацию производства.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что предприятие, построенное в 1936 году, расположено по адресу Звездный бульвар, дом 23. В 2005 году его контрольный пакет акций перешел финской компании "Фацер".

Ежегодно хлебозавод производит 144 тонны хлебобулочных изделий и замороженных продуктов, в частности тесто и пиццу под брендами Fazer и "Хлебный дом". Кроме того, предприятие обеспечивает рабочими местами порядка 705 человек.

В конце августа мэр Москвы присвоил статус промышленного комплекса Центру инновационных технологий в ортопедии. Он является одним из крупнейших российских производителей медицинской техники, выпускает эндопротезы, бандажи, туторы и ортопедические приспособления.

