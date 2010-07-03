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Мэр Москвы

11:03

Собянин назвал территории вокзалов одними из самых безопасных в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил, что территории столичных вокзалов – одни из самых безопасных в городе.

По его словам, защищенности удалось добиться в том числе благодаря видеонаблюдению.

"Вообще все вокзалы были самыми криминальными точками города, Площадь трех вокзалов чего одна стоила – нелегальная торговля, мигранты, ужас что было. Сегодня это достаточно чистые благоустроенные площади, одни из самых безопасных территорий города за счет видеонаблюдения, безопасности", – сказал мэр на телеканале "Россия-1".

Летом в РЖД отметили, что с начала года московские вокзалы посетили с экскурсиями почти две тысячи человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Самым популярным стал Киевский вокзал.

Кроме того, москвичи и гости столицы интересуются историей и архитектурой вокзалов на Комсомольской площади: Ярославского, Казанского и Ленинградского. Экскурсии также организуют на Курском и Рижском вокзалах.

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