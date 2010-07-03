В РЖД рассказали о популярных вокзалах для киносъемок

Фото: depositphotos/bellena

С начала года в ОАО "Российские железные дороги" поступило 34 заявки на проведение киносъемок, из них в 21 случае локациями выбирались столичные вокзалы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД", регулярно съемки проходят на московских вокзалах Киевский и Белорусский.

В Санкт-Петербурге обычно используют Московский и Витебский вокзалы. Также съемки проходят на вокзалах в Сочи и Ярославле, говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в ближайшее время российские вокзалы появятся в картинах "Снежная королева" и "Дорога домой".

Сергей Собянин ранее заявил, что кинокомпании, ведущие съемки на территории Москвы, получат от города субсидии.