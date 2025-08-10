Форма поиска по сайту

10 августа, 12:49

Мэр Москвы

Собянин: в Москве упростят установку коммерческих зарядных станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва привлекает инвесторов к развитию сети коммерческих зарядных комплексов для электромобилей. По итогам торгов они смогут размещать зарядки в упрощенном порядке на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Оборудование должно быть совместимо с городской цифровой системой. Это позволит контролировать работу станций, а водители смогут находить и бронировать доступные зарядки", – написал он.

В каждый комплекс войдут зарядные станции и нестационарные магазины и кафе. При этом за системные нарушения договор с инвестором будет расторгнут.

Как отметил мэр столицы, нововведение станет перспективным видом деятельности для городского бизнеса. Оно простимулирует дальнейшую электрификацию личного и коммерческого транспорта.

Ранее в Москве разработали единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта. С этого года 5% всех парковок оборудуют устройствами для зарядки такого транспорта. В следующем году зарядками планируется обеспечить 10% парковочных мест, а в 2027 году – 15%. Правила касаются проектов нового строительства и реконструкции существующих объектов.

Зарядку электромобилей на закрытых паркингах могут запретить в РФ

мэр Москвытранспортгород

