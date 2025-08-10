Собянин поздравил с Днем строителя работников и ветеранов отрасли

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил с Днем строителя работников и ветеранов отрасли, назвав их мастерами, которые оставляют след в истории, с любовью относятся к городу и уважением к профессии.

"Спасибо всем, кто строит Москву, – для нас и для будущих поколений", – указал он.

Среди специалистов мэр столицы перечислил сварщика 6-го разряда Дениса Быкова, машиниста башенного крана Надежду Сорокину, оператора ТПМК Евгения Татарникова, проектировщика Анну Сердюк и руководителя строительства Андрея Осьмеркина.

Как подчеркнул Собянин, они работают в любую погоду и время года, демонстрируя труд, смелость и преданность. По его словам, специалисты отрасли немногословны, однако за них говорят дела. Они строят будущее Москвы, добавил глава города.

Ранее Владимир Путин, поздравляя строителей с профессиональным праздником, назвал строительную отрасль локомотивом российской экономики. Он считает, что основной целью специалистов должно быть повышение уровня и качества жизни людей в России. Именно поэтому глава государства призвал рабочих строить дома, школы, больницы и социальные объекты, а также прокладывать автомобильные и железные дороги, благоустраивать общественные пространства.

