Собянин рассказал о комплексном развитии территории ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Город продолжает комплексно развивать территорию ТиНАО. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Вместе с новостройками, новыми станциями метрополитена и дорогами в районе возводится соответствующая социальная инфраструктура, подчеркнул мэр.

"До конца следующего года планируем построить 42 образовательных учреждения: 21 детский сад и 21 школу. Значительную часть возведут инвесторы. В детских садах создадим условия для всестороннего развития детей", – говорится в его публикации.

При этом в приоритете остается безопасность, современное оснащение и функциональность, добавил Собянин.

В образовательных учреждениях оборудуют комфортные кабинеты и аудитории, музыкальные классы, спортивные залы и площадки для занятий на улице.

Административно-деловой комплекс и школу с детским садом построят на севере столицы, сообщил ранее мэр. Комплекс появится в Дмитровском проезде Тимирязевского района. Школу с детским садом на 575 мест построят в 3-м Хорошевском проезде. Всего создадут более 8,6 тысячи рабочих мест.

