Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил всех столичных выпускников с окончанием ЕГЭ. По его словам, в этом году экзамен сдавали около 67 тысяч москвичей, а результат в 100 баллов показали 2 240 ребят.

При этом он уточнил, что 200 баллов за два экзамена получил 171 выпускник, а 16 человек набрали 300 баллов за три экзамена. Также мэр рассказал, что ученица Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина набрала максимум – 400 баллов за четыре предмета, сдав русский язык, профильную математику, физику и информатику.

Собянин подчеркнул, что по сравнению с 2023 годом количество выпускников с высокими баллами выросло. Например, более 40% школьников продемонстрировали хорошие результаты по профильной математике и физике. Кроме того, количество тех, кто не достиг минимального порога, уменьшилось на 20%.

"Ребята, вы отлично потрудились. От души поздравляю также ваших учителей и родителей. Желаю удачи и дальнейших успехов!" – подытожил мэр в своем телеграм-канале.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее представил на пресс-конференции Александру Оглоблину, которая смогла сдать все четыре экзамена на 400 баллов. Также он рассказал, что трехсотбалльниками в этом году стали 42 выпускника, двести баллов на ЕГЭ набрали 648 школьников, 100 баллов на экзаменах в этом году получил 8 691 ученика.

При этом свыше 10 тысяч выпускников московских школ приняли решение о пересдаче ЕГЭ в резервные дни. Многие из них – высокобалльники и уже имеют 98 и 99 баллов. Всего в России подано порядка 116 тысяч заявлений на пересдачу экзамена, самый популярный предмет – обществознание.

