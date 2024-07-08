Рособрнадзор: в этом году ЕГЭ на 400 баллов сдала одна выпускница

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Одна выпускница набрала на ЕГЭ 400 баллов – ею стала ученица московской школы № 1580 Александра Оглоблина, говорится в презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, которая была представлена на пресс-конференции в ТАСС.



Трехсотбалльниками в этом году стали 42 выпускника, двести баллов на ЕГЭ набрали 648 школьников, 100 баллов на экзаменах в этом году получил 8 691 выпускник.

Ранее стало известно, что более 10 тысяч выпускников московских школ приняли решение о пересдаче ЕГЭ в резервные дни. Многие из них – высокобалльники и уже имеют 98 и 99 баллов. Всего в России подано порядка 116 тысяч заявлений на пересдачу экзамена, самый популярный предмет – обществознание.