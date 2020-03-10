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Общество

20:28

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Интервью с мэром пройдет на телеканале "ТВ Центр" в среду, 25 марта, в 20:00. Кроме того, прямую трансляцию дополнительно организуют на отдельной странице портала mos.ru.

Свои вопросы можно задать с помощью специальной формы. Для оформления потребуется указать имя, адрес электронной почты и выбрать из подготовленного перечня тему вопроса. Допускаются как вопросы в текстовой форме, так и видео.

Ранее мэр Москвы назвал приоритеты социальной сферы в столице на 2020 год. По словам Собянина, в первую очередь будут оказывать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, развивать проекты социальной адресной помощи, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

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