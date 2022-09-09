Собянин поручил установить мемориальные доски Героям СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти Героям Советского Союза. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Доски установят Василию Молокову, Екатерине Деминой, Леониду Жолудеву, Сергею Долгушину и Федору Винокурову.

Их установят до конца 2022 года.

Ранее в Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной, которая является автором монумента "Рабочий и колхозница". Здание 1947 года постройки находится в Пречистенском переулке. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что дом Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

