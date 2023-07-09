Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Район Северный вырос из поселка при Северной водопроводной станции, снабжающей столицу питьевой водой из Канала имени Москвы, за последние годы численность населения здесь увеличилась в два раза — до 54 тысяч жителей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда еще в конце "нулевых" годов стоял в пробках на Дмитровском шоссе, меня всегда удивлял этот район. Огромные многоэтажные здания, и никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что жители района не верили, что что-то может измениться. Поработать пришлось немало. Сначала было реконструировано Дмитровское шоссе, включая развязку на МКАД. Далее запустили первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1), благодаря которому интервалы между движением электричек в час пик сократились до пяти-семи минут", — отметил Собянин.

Он также добавил, что пассажиров обслуживают реконструированные станции "Новодачная" и "Долгопрудная", а до конца текущего года в Северный придет метро. На Люблинско-Дмитровской линии заканчивается строительство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Ранее Собянин поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с Днем московского транспорта и поблагодарил их за труд на благо миллионов жителей города. Он обратился, в частности, к работникам Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческим перевозчикам, железнодорожникам, сотрудникам Центра организации дорожного движения. Мэр подчеркнул, что они ежедневно обеспечивают движение, а значит, и жизнь огромного мегаполиса.