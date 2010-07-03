Собянин выразил соболезнования родным и близким Владимира Этуша

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни выдающийся актер-фронтовик, внесший огромный вклад в развитие отечественного искусства и приумножение традиций вахтанговской школы. За десятилетия богатой творческой деятельности Владимир Абрамович Этуш создал яркую и уникальную галерею образов, <...> вошедших в золотой фонд нашего театра и кино. На популярных фильмах с участием легендарного мастера выросло несколько поколений зрителей", – говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что Этуш воспитал целую плеяду молодых талантливых актеров, достойно продолжающих дело учителя. Светлая память об артиста навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников, заключил Собянин.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил соболезнования.

"...Легенда кино, талантливый мастер. Его ставшие крылатыми фразы из любимейших фильмов – навсегда с нами. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и поклонникам таланта Владимира Абрамовича. Светлая память о великом артисте сохранится в наших сердцах", – написал он в микроблоге в Twitter.

Этуш скончался 9 марта в больнице на 97-м году жизни. Прощание пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова 12 марта в 10:00. Его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. В Мосгордуме готовы рассмотреть заявку о памятном знаке народному артисту.