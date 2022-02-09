Флагманский центр "Мои документы" появится на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Северо-Западном административном округе столицы откроют флагманский центр "Мои документы" и отремонтируют 26 существующих центров. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В пресс-службе уточнили, что флагманский центр откроется на четвертом этаже ТРЦ "Калейдоскоп", который расположен около станции метро "Сходненская".

В центре общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров будут работать 76 окон приема граждан, кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе". Осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на подземной парковке ТРЦ.

Флагманский центр "Мои документы" СЗАО станет седьмым по счету в столице. Для граждан уже работают офисы в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТЦ "Спектр"), ЮАО (ТРЦ Columbus), ВАО (ТРЦ "Щелковский"), ЮВАО (ТРЦ "Город") и САО (ТЦ "Метрополис").

Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.

